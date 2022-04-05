Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda KAYÜ'den derece

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO El Sanatları bölümü öğrencisi Yılmaz Kılnamaz, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, başarılı sporcu Yılmaz Kılnamaz'ı şampiyonadaki başarısından dolayı kutladı ve kendisine plaket takdim etti.,