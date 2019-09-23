Üniversiteli gençler, Kocasinan Akademi ile hedeflerine ulaşıyor

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi'nin eğitimlerine katılan kursiyerler hayallerinin kapılarını aralıyor.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisi kursiyerlerinden Seda Arslan, aldığı eğitimle duygularını resim yaparak ifade ediyor. Üniversite eğitiminin yanı sıra akademi kursuyla kendini daha da geliştirmek isteyen Arslan, hayali olan ressamlığa uzanan yolda resim tutkusunu sürdürebilmek için kursta yağlı boya ve karakalem tekniğiyle resim yapıyor. Kursiyerlerin destekçilerinden olan Görsel Sanatlar Resim Eğitmeni Esra Yıldız, “Burada karakalem çalışması, akrilik ve yağlı boya eğitimleri veriyoruz. Bunların yanı sıra aksesuar olarak tablolar, taş boyama ile atık malzemeleri değerlendiriyoruz. İlk olarak temel çalışmalardan başlıyoruz ve akrilik boya çalışmasıyla devam ediyoruz.” dedi.

Kocasinan Akademi Tesisleri ile en büyük yatırımı eğitime yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kocasinan Akademi Tesislerinde verilen eğitimlerin amacına ulaştığını belirterek, “Kaliteli eğitim kadromuz ve özverili çalışmalarımız kadar, kursiyerlerimizin azmi sayesinde büyük başarılara imza atıyoruz. Kocasinan Akademi'de 7 den 70 e herkese hizmet veriyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmelerine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Hanım kardeşlerimizin ve çocuklarımızın daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Çocuklarımızı yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor ve hanım kardeşlerimizin öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise güzel hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, kurs sayesinde resme olan ilgilerinin daha da arttığını ve ileride meslek ya da hobi olarak resim yapmaya devam edeceklerini ifade etti.