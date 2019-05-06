Ünlü isimler Ramazan etkinliklerinde

Etkinliklerin ilk gününe birbirinden güzel ezgileriyle Ömer Karaoğlu katıldı.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Ramazan etkinlikleri her gün saat 14.00 ile 01.00 arasında ziyarete açık olacak. Ramazan etkinliklerinin yer aldığı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde vatandaşları Ramazan ayına özel şerbetçiler karşılıyor. Ramazan ayı boyunca etkinliklere katılacak olan sanatçılar ve fikir insanlarının afişlerinin yer aldığı girişin ardından rengarenk ve pırıl pırıl etkinlik alanına giriliyor.

Ramazan Etkinlikleri alanında pek çok lezzeti halkla buluşturan esnaflar yer alıyor. İftar sonrası çocuklar için çeşitli programlar gerçekleştirirken, teravih sonrası da ünlü isimler sahneye çıkıyor. Ramazan etkinliklerinin ilk konuğu Ömer Karaoğlu oldu. Ömer Karaoğlu, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserinde ezgileriyle gönüllere seslendi.