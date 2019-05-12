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Ünlü Neyzen Kayseri'de

Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde başlatılan Ramazan Etkinlikleri her akşam ünlü isimleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde başlatılan Ramazan Etkinlikleri her akşam ünlü isimleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Ramazan etkinliklerinin konukları arasına Ünlü Neyzen Süleyman Erguner de katıldı.


Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde kurulan Ramazan Etkinlikleri hafta sonu çok daha büyük bir ilgiyle karşılaştı. Özellikle iftar sonrası Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ne akın eden Kayserililer, Ramazan ayına özgü lezzetleri tatma imkanı da buluyorlar.


Dünya Ticaret Merkezi'nde teravih namazı sonrası yapılan etkinlikler ise her gün ülkemizin ünlü isimlerini Kayserililerle buluşturuyor. Ramazan Etkinliklerine Ünlü Neyzen Süleyman Erguner ve ekibi de konuk oldu. Süleyman Erguner, ney eşliğinde birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy, Süleyman Erguner'e çiçek vererek teşekkür etti.

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