Ünlü profesörden Dünyam Hastanesi'ne ziyaret

Dr. Oğuz Özyaral, Özel Dünyam Hastanesi'ni ziyaret etti. Özyaral ile hastane doktorları, vatandaşları yakından ilgilendiren sağlık sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Dr. Oğuz Özyaral, toplum sağlığı kapsamında Özel Dünyam Hastanesi doktorlarından, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aynur Simur ile kadın hastalıkları üzerine bilgi paylaşımında bulundu. Kadınlar arasında yanlış uygulanan yöntemler ve bilinmesi gereken konular ile ilgili bilgi veren, Op. Dr. Aynur Simur, kadınların sağlık sorunları karşısında mutlaka doktorlara başvurması gerektiğini, bu konunun hastalığın takibi açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Oğuz Özyaral daha sonra, Dünyam Hastanesi doktorları Op. Dr. Mehmet Ali Deneme ile obezite ve Op. Dr. Kadir Dicle ile de mide botoksu hakkında konuştu. İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Oğuz Özyaral, genellikle hastalanmadan önce neleri nasıl yaparız, nasıl bir yaşam kalitemiz olmalı sorularının üzerine planlamalar ve çalışmalar yaptığını belirtti. Konuşmalarına devam eden Oğuz Özyaral; "Ben bugün, Kayseri'de Özel Dünyam Hastanesi'ndeyim ve takipçilerimizden gelen sorulara cevap verebilmek için çok değerli hekimlerimizle konuşuyorum” dedi.

Özel Dünyam Hastanesi Basın Yayın sorumlusu Feyza Yöndem yaptığı konuşmasında, Dr. Oğuz Özyaral'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.