Ünlü radyocu ve haber spikerleri Kayseri'de söyleşiye katıldı

KUMSmall AVM'de düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya haber spikerleri Mehmet Aydın ve Merve Özkan, radyocular Hopdedik Ayhan ve Umut Öztürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kayseri'yi tanıtmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Geldiğimiz günden beri belediye başkanımızla el ele çalıştık. Gerçekten Kayseri'de sürekli birlikte çalışacağız. KUMSmall'ı gördüğümde de inanamamıştım. Daha önce de atandığım yerlerde buradaki arkadaşlarımla bir araya gelmiştik. Bizim bir bölgemiz vardı ve orayı tanıtmak istiyorduk. Daha sonra arkadaşlarımız bir tanıtımla başladılar ki orada şimdi 20-30 bin kişiyi ağırlar hale geldi. Aynı şekilde başlamak istedik. Bu sefer KUMSmall'ı arkadaşlarım da tanısın istedim. Bizler de sonuna kadar destek olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Öncelikle değerli valimize böyle güzel bir organizasyona vermiş olduğu destekten ve davetten dolayı ben teşekkür ediyorum. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. KUMSmall gerçekten Kayserimizin her yönüyle gurur kaynağı olan bir kuruluşumuz. Biz de bu kuruluşumuzu daha güzel günlere taşımak yönünde üzerimize ne düşüyorsa onu yapmak için el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı yapacağımızı paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Kayseri bir üretim üssü, bir ihracat merkezi. İçinde bulunduğumuz mekanda tekstil ile ilgili mağazalar var ama burası daha çok Kayseri sanayisinin ve üreticilerimizin ortaya koymuş bir üretim merkezi, bir tesis ve bir showroom olarak buradan dünyaya açılıyoruz. Dünyadan buraya gelen müşterilerin bire bir gördükleri ve alış veriş yapabildikleri bir merkez. İnşallah sayın valimizle birlikte daha iyi noktalara gelecek. Ben hoş geldiniz diyorum ve sayın valimize de böyle bir ortamda sizlerle hemşerilerimizi buluşturduğu için ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından ünlü isimler vatandaşlara iletişim konusunda seminer verdi.