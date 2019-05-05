Ünlü Yazar Siraceddin Ünler Develi'de Sünnetin Dindeki Yerini Anlattı

Develi'de Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Sözden Öte' etkinlikle Siracaddin Ünler, sünnetin dindeki yerini anlattı.

Develi Semerkand Vakfı tarafından Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde "Sözden Öte" adlı bir program düzenledi. Programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Semerkand Vakfı Develi Şube Başkanı Seyit Kaya, Beşir Derneği Develi Temsilcisi Mahmut Kılınç, Araştırmacı Yazar Siraceddin Ünler, Meddah Yusuf Duru katıldı.

Araştırmacı Yazar Siraceddin Ünler, 'Sünnetin Dindeki Yeri'ni anlatırken ünlü Meddah Yusuf Duru ise konuyla ilgili skeç sergiledi.

Araştırmacı Yazar Siraceddin Ünler, "Peygamber Efendimiz (s.a.v) yaptıkları, söylediklerine sünnet deniyor. Sünnet bir başına zikredildiği zaman yani "Sünnet" bu İslamiyet demektir. Peygamber (s.a.v) bir hadisi şeriflerinde 'Öyle bir zaman gelecek ki sünnetim avuçta tutulan kor gibi olacak' yani İslamiyet bir kor gibi olacak, yani Müslümanım diyen bir kişi bu denli zorluk çekecek demektir. Buradaki "Sünnetim" den maksat Peygamber Efendimizin getirdiği İslam dini demektir. Kur'an ve Sünnet olarak zikredildiği zaman Kur'an dan maksat Kur'anı Kerimdir. Sünnetten maksat Peygamber (s.a.v.)'in hadisleridir mübarek sözleridir" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise programda yaptığı konuşmasında, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Ramazan yaklaşırken bizlere güzel bir gece yaşattınız. Rabbim yolundan ayırmasın yolundan alıkoyacak her türlü işlerden bizleri muhafaza eylesin. Rabbim kendisine layık kul habibine layık ümmet ve büyüklerimize layık evlat eylesin" diye konuştu.

Konuşma ve skeç gösterilerinin ardından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ünlü Yazar Siraceddin Ünler ve Meddah Yusıf Duru'ya Türk Bayrağı takdim ettikten sonra Siraceddin Ünler kitapları imzaladı.