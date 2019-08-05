Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müzisyen olan Ekrem Uzun, unutulmaya yüz tutan musikilerden oluşan albüm çıkardı.

13 yıldır musiki ile uğraştığını ve eğitimini Marmara Üniversitesi ile Almanya Bremen Müzikoloji bölümünde tamamladığını söyleyen Ekrem Uzun, "Yeni albümümüz Niyaz-ı Mevla'yı derledik ve birbirinden güzel eserleri vatandaşlarımızın beğenisine sunduk" dedi.

Uzun, albümde Yunus Emre, Zekai Dede, Saffet Efendi, Cengiz Numanoğlu ve Cemil Baba Efendi'ye ait 6 eserin bulunduğunu ifade ederek, "Niyaz-ı Mevla albümünde daha çok unutulmaya yüz tutmuş eserler yer alıyor. Musiki severlerin bu albüme büyük ilgi göstermesini bekliyoruz" ifadesinde bulundu.