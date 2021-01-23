Üretim, ihracat, döviz ve işgücünün adresi: "Kayseri Serbest Bölgesi"

Kayseri Serbest Bölgesi'nde, işyerlerini ziyaret ederek sanayiciler ve çalışanlar ile sohbet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şu anda bulunduğumuz yer Kayseri için, Anadolu için hatta Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri için önemli bir yerdir. Çünkü Kayseri Serbest Bölgesi, İç Anadolu Lojistik Merkezi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hep bu alan içerisinde bulunmaktadır.” dedi.

Kayseri Serbest Bölgesi'nde ise 7 ayrı üretim çeşitliğinde 77 fabrikanın yer aldığını ve yaklaşık 5000 kişiye istihdam sağlandığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölgesi'nin, Kayseri için büyük bir kazanım olduğunu çünkü Kayserili girişimcilerin artık üreterek 5 kıtaya ihracat yaptıklarını kaydetti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölgesi'ne ulaşımın çok alternatifli olduğu, bundan olayı ulaşım sorunu bulunmadığını söyledi.

Sanayide ve ekonomik büyümenin temelinde belediye yatırımlarının bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri ilinde sanayinin, sanayi yatırımlarının ve ekonomik büyümenin temelinde belediyelerin akılcı, yerinde ve bilinçli yatırlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.