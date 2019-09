Ürkündaş: “Gazilik, şehitlikten sonraki yüce bir unvandır”

Saadet partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş Gaziler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Ürkündaş, mesajında şunları söyledi:

“Türk milletinin gururla ve şerefle taşıdığı bir unvan olan gazilik, rütbelerin en büyüğü olan şehitlikten sonra gelen en kutsal rütbedir. Bugün kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen kahraman vatan evlatlarımızı şükran ve minnetle anıyorum. Şehitlik ve Gazilik vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlardır. Yurdumuzun her karış toprağını canı pahasına koruyan Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizdir. Asırlar boyunca kurduğu güçlü devletlerle dünya tarihine yön veren ecdadımız, en zor koşullarda dahi vatanını canı pahasına savunarak bağımsız yaşama arzusundan asla taviz vermemiştir. Bu özelliği ile kahraman milletimiz bir yandan hüküm sürdüğü topraklarda barış ve huzurun teminatı olurken bir yandan da verdiği istiklal mücadeleleriyle esaret altında yaşayan mazlum milletlere örnek olmuştur. Üzerinde yaşadığımız toprakların vatan haline dönüşmesi şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele sayesindedir. Kurtuluş Savaşı'nda cepheden cepheye koşan, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güveni için mücadele eden gazilerimiz, gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla milletimizin nezdinde müstesna bir yere sahiptir. Milletçe onlarla ne kadar iftihar etsek azdır. Ecdadımızdan bizlere geçen ve her zaman gurur duyduğumuz milli ruh, milli şuur, milli görüş milletimizin yüreğinde güçlenerek yaşamaya devam etmektedir. Şehit ve Gazilerimizi andığımız bugün de birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesini cenabı Hak'tan temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Yüce Allah'tan, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum.”