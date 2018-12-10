Üroonkoloji Konseyi Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

Üroonkoloji Konsey Toplantısı gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim toplantısına, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, üroloji, onkoloji, radyasyon onkoloji, nükleer tıp, radyoloji ve patoloji branşlarından çok sayıda akademisyen katıldı. Testis ve prostat kanserlerinin konu alındığı eğitim toplantısının açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, program hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, bu tür konsey eğitim toplantılarının önemine değindi. Rektör Çalış, “Üroonkoloji konusunda akademisyenlerin kendi yaklaşımlarını sunması çok önemli. Bu tür toplantıların üniversitemizde yaygınlaşmasını istiyorum. Burada hocalarımızın gayreti çok önemlidir. Biz bu tür bilimsel toplantılara her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sunumu yapan akademisyenler, testis kanseri ve prostat kanseri konularında bilgiler verdi.