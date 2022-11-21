Uşak Belediye Başkanı, Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Memduh Büyükkılıç, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamında ağırladı.

Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları'na katılan Uşak 1 Eylül Atlı Spor Kulübü'nün karşılaşmasını izlemek için kente gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini gösterdiklerini vurgulayarak, “Güzel şehrimiz Uşak'ın Belediye Başkanı Mehmet Çakın belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için değerli başkanımıza teşekkür ederim. Bu güzel ziyaret vesilesiyle efeler şehri Uşak'a selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum” diye konuştu. Başkan Çakın ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve selamlarını iletti.

Ziyarette, günün anısına hediye takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çektirildi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.