Üst geçide çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üst geçide çıkan bir şahsı, polis ekipleri ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan A.D. üst geçit tırabzanlarına çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda, şahıs bulunduğu yerden indirilerek karakola götürüldü.