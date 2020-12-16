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Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri’de üst geçidin üzerinde yarı çıplak halde intihara teşebbüs eden şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek indirildi.

Kayseri'de üst geçidin üzerinde yarı çıplak halde intihara teşebbüs eden şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek indirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana gelen olayda, Mutlu K. (37) yarı çıplak halde intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amaçlı üst geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de geçidin altına branda açtı. Mutlu K., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek üst geçitten indirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu K., tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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