Usta isimlere Talas'ın tarihi mekanları tanıtıldı

Talas Belediyesi tarafından Türkiye'nin önde gelen geleneksel sanat ustalarına Talas'ın tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı. 1 Şubat günü görkemli bir organizasyonla açılışı gerçekleştirilen Sanat Galerisi'nde eserleri sergilenen ve aralarında Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Mozaik Sanatçısı Eyçem Ezengin, Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil gibi usta isimlere Talas'ın tarihi mekânları tanıtıldı.

Alanında usta sanatçılara Talas'ın tarihi güzellikleri ve mimari özellikleri tanıtıldı. Başta Yaman Dede Konağı, Ali Saip Paşa Caddesi ve Harman Mahallesi olmak üzere Talas'ın birçok turistik ve tarihi mekânını tanıma imkânı bulan sanatçılar Talas'ın özellikle sanatsal ve tarihi açıdan önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

Talas'ın tarihi dokusunun güzelliğine ve insanı saran bir yapısı olduğunun altını çizen Meyçem Ezengin, Talas'ın bu özelliği karşısında büyülendiğini ifade ederek Talas'ta yer alan mahzenlerin, yeraltı şehirlerinin ve tarihi yapılarının insanı saran bir yanı bulunduğunu söyledi. Sanat Galerisi ile ilgili olarak da konuşan Ezengin, Sanat Galerisi'ni değerli kılan bir diğer yanının bin 500 yıllık bir dini yapıda gerçekleşmiş olduğunu ifade etti. Talas'ın sanat şehri olmaya başladığının altını çizen Meyçem Ezengin, “Başkanımızın sayesinde Talas bir kültür sanat şehri oldu ve olmaya devam ediyor.” dedi.

“TALAS MUHTEŞEM BİR İLÇE”

Talas'ın tarih kokan bir yer olduğunu kaydeden Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, “Talas, Kayseri'nin muhteşem tarihi olan bir ilçesi.” ifadelerini kullandı. Talas Belediyesi'nin ilçenin tarihi yapısını korumakta başarılı olduğuna değinen Bakiri, “Belediye olarak da mimariye ve tarihe çok güzel katkıları olan çalışmalar yapılmış. İlçeyi dolaşınca farklı bir mekana ve tarihe geçmiş gibi oluyorsunuz. 21. yüzyılda güzel korunmuş ve korunmaya devam edeceğine de inandığımız bir ilçe. Farklı dinlerden de izlerin olduğu, farklı toplumların iç içe yaşadığı bir ilçe.” şeklinde konuştu. Talas'ı gezmekten mutlu olduğunu söyleyen Bakiri, belediyenin bilgilendirici bir gezi gerçekleştirdiğini ve herkesin ilçeyi ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

Talas'ın mimari ve tarihi dokusuna hayran olduğunu vurgulayan Cilt Sanatçısı Melike Kazaz, gezi esnasında çok iyi ağırlandıklarını ve tarihi geçmişini insan hissettiren bir yer olduğunu ifade etti.

“SANAT GALERİSİ İŞARET FİŞEĞİ OLACAK”

Medeniyet inşasının önemine vurgu yapan Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil, gelecek kuşaklara medeniyet kurabilmenin sanat ve kültürle olacağını ifade ederek bunun yapay kültürle değil, bu topraklara ait sanatlarla olacağını belirtti. Sanat noktasında uluslararası olabilmenin öneminden söz eden Barutçugil, şunları söyledi: “Burada muhteşem bir Sanat Galerisi'nin açılışına şahit olduk. Türkiye uluslararası olmak istiyor ama uluslararası olmanın ilk adımı ulusal olmaktır. Ulusallaşmayı sağlayacak bu ananevi sanatlara destek veren Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Talas'ı ziyaret eden sanatçılar arasında yer alan Mimar Seda Özgen Bilgili ise Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Sanat Galerisi ile çok güzel bir projeye imza attığına değinerek düşündüklerinden daha iyi bir çalışma gördüklerini ifade etti. Sanat Galeri'sinin Talas'ta sanatın önünü açan bir işaret fişeği olacağını söyleyen Bilgili, galerinin bir buluşma alanı ve umut ışığı olacağını belirtti.

Sanat sergisine değinen Ebru Sanatçısı Sema Balkaya Öksüz de, “Belediyemizin düzenlediği sergi faaliyetinden çok memnun kaldık. Özellikle tarihi mekanın restore edilip bu tür bir sergiyle açılması da çok hoş oldu.” ifadelerini kullandı.