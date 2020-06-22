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Üvey babasının öldürdüğü küçük Alperen toprağa verildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde üvey babası tarafından öldürülen 3 yaşındaki Alperen toprağa verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde üvey babası tarafından öldürülen 3 yaşındaki Alperen toprağa verildi.


Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde Harun S. iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi boğarak öldürdü. 6 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan ve mezarlığa gömüldüğü tespit edilen Alperen, otopsinin tamamlanmasının ardından bu gün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının toprağa verildi.


Polis ekipleri katil zanlısı üvey baba Harun S.'nin yakalanması için çalışmalarına devam ederken, oğlunun öldürüldüğünü gizleyen anne Emel Öner, yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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