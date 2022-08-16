Üyesine sessiz kalan KAYMOS Yönetimine Mahkeme 'Dur' dedi

KAYMOS üyeleri; seçim talebini dikkate almayan mevcut yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu. 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti tarafından; derneğin mevcut üyeleri bakımından bir hak kaybı yaşanmaması adına dernek yönetim kurulunun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve derneğe yönetim kayyım atanması yönündeki talebin reddine karar verildi.