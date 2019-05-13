Uyumlu Meclis, Uyumlu Çalışma

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetiminde yapılan meclis toplantısında gündemdeki 49 maddenin tamamı oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlık etti. Toplantıda 49 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın durumu da görüşüldü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingöl, 65 yaş üstü ücretsiz kartların toplu taşıma sisteminin yüzde 12'sini oluşturduğunu söyledi. Ücretsiz kartı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan yüzde 94'ünün günlük aylık 60 biniş altında toplu taşımadan yararlandığını dile getiren Bingöl, yüzde 6'sında ise suistimal olduğunu, kartları farklı kişilerin kullandığını ve bu durumun da belediyeye aylık 70 bin TL zarar verdiğini söyledi. Açıklamalar doğrultusunda usulsüz kullanımın önüne geçilmesi ve işletmeciliğin sürdürülebilirliği için 65 yaş kartlarının aylık 100 binişle sınırlandırılması teklifi ele alındı. Teklif tüm meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda toplu taşıma hizmeti götürülemeyen mahallelere hizmet satın alınması ve destek bedelinin belediye tarafından karşılanması yoluyla ulaşım hizmeti götürülmesi konusu da ele alındı. Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu konu da belediyemize yük getiriyor; ancak ulaşılamayan yer bizim değildir anlayışı ile her vatandaşımıza bu hizmeti sunmalıyız” dedi. Başkan Büyükkılıç'ın açıklamalarının ardından madde oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında Türk İş Eski Genel Başkanı, Hemşehrimiz Merhum Mustafa Kumlu'nun eşi Sevim Kumlu ve ailesi tarafından Mustafa Kumlu adına yaptırılmak istenen Yaşlı Yaşam Merkezi için bağış talebi de görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki 49 maddenin tamamını oy birliği ile kabul etti.