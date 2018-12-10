Uyumlu meclis yatırımcı Büyükşehir

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde yapılan toplantıda tüm gündem maddeleri meclisten oybirliği ile geçti.

Büyükşehir Belediye Meclisi, ne denli uyumlu bir meclis olduğunu Aralık ayı toplantısında bir kez daha gösterdi. Meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, başkanlık etti. Toplantıda 43 gündem maddesinin tamamı meclis üyelerinin oybirliğiyle karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında Erkilet Mahallesi'ndeki Büyükşehir'e ait taşınmazların satışı konusu da ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yakınında Çevreyol'un sağında ve solunda yer alan iki arsanın akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlandığını söyledi. Yeni terminalin de bu bölgeye taşınmasının planlandığını dile getiren Başkan Çelik, söz konusu arsaların çok değerli bir yerde bulunduğunu ve değerli bir yatırım olacağını vurgulayarak ilgilileri bugünden bilgilendirdi.

Meclis toplantısı sonunda tüm maddelerin meclisten oybirliği ile geçmesi nedeniyle teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, alınan kararların şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu.