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Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda esrar, metamfetamin, ecstasy hap ile pompalı tüfek, tabanca ve 193 adet fişek ele geçirildi.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda esrar, metamfetamin, ecstasy hap ile pompalı tüfek, tabanca ve 193 adet fişek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda M.İ.O. isimli şahıs yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda, 9 parça halinde 755 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 1.70 gram metemfatamin maddesi, 5 adet ectasy hap, 4 adet pompalı tabir edilen tüfek, 1 adet tabanca, 193 adet 7.65 çapında tabanca fişeği ele geçirildi.


Yetkililer, M.İ.O. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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