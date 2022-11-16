Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelelerine tam gaz devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 1 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde de ele geçirildi.