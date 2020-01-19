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Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 815 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Van ilinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrasında operasyon düzenledi. Pınarbaşı ilçesinden itibaren alınan önlemler çerçevesinde H.D.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. H.D.'nin üst aramasında 6 adet şeffaf poşet içinde 815 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde S.y. ve B.T.isimli zanlılar da yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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