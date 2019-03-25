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Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi 47.

5 gram eroin ile birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ö.H(22), S.K.Y(23), E.G(33) ve Urfalı ibo lakabıyla tanınan İ.Y.(32) yakalandı. Şahısların ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 21 paket halinde 47.5 gram eroin, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.


Yetkililer, gözaltına alınan 4 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

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