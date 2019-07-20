İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonunda 12 şahıs yakalandı

Kayseri’de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi yakalandı.

Kayseri'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.B, M.K, E.P, O.K, M.K, S.G, M.G, S.B, D.C, M.F.D, B.B ve B.Ö isimli 12 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst araç ve ev aramalarında; 5 parça halinde toplamda 2.60 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplamda 4.10 gram esrar, 3 parça halinde sentetik kannabinoid maddesi, 17 kök hint keneviri, 5.28 gram Afyon sakızı ele geçirildi.


Yakalanan 11 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, B.Ö. ise uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. B.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.