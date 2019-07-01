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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucu 4 kişi yakalandı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların sonucunda M.E(26), E.C(22), K.B(35) ve B.G(23) isimli 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 424 adet extacy hap tablet, 41.10 gram metamfetamin maddesi, 12 gram toz halinde extacy maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Yakalanan şahıslardan K.B(35) ve B.G(23) isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, M.E(26) ve E.C(22) isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.

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