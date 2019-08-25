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Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; Ü.K., Ö.K., E.G., H.İ.A., M.A., E.A. ve S.A. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında, 1 parça halinde toplamda 0.40 gram Sentetik Kannabinoid, parça halinde toplamda 2.35 gram Metamfetamin ele geçirildi.


Yakalanan 7 şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

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