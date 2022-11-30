Uyuşturucu operasyonunda asansör kabininden hassas terazi çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu tacirlerinin asansörün kabinine sakladığı hassas terazi de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ü.'nün Melikgazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda, 30 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı dikkatli sonucunda asansör kabinine de saklanmış hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K., B.Y., L.A., Y.E.K., O.Y., O.C.K., M.A.K., B.Ö., ve A.A.A. emniyete götürüldü.