Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlendiği 3 ayrı operasyonda yeşil reçeteye tabi olan ilaç ve uyuşturucu madde bulunduran 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, R.G.A, O.M, C.K., M.A . J.İ., T.B. ve A.B. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 60 adet extacy hap, kullanımı yasak olup yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkisi yapan haplardan bin 400 adet yeşil reçeteye tabi tramadol hap, 4 bin adet zolam hap, 1 fişek esrar, 2 adet captagon uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Göz altına alınan 7 şahısın 4'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.