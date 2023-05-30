İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu satıcılarına darbe: 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken; 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; A.B., S.D., O.A. ve M.B.'nin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi alındı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 66 gram çeşitli uyuşturucu madde, 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Öte yandan çalışmalarda, 'uyuşturucu ticareti' suçundan aranması bulunan 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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