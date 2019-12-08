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Uyuşturucu taciri 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 uyuşturucu taciri yakalandı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 uyuşturucu taciri yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda - 72 adet captagon Uyuşturucu hap, 25 adet Uyuşturucu olduğu değerlendiren hap, 1 adet tabanca ele geçirildi.


Araçta bulunan A.K., A.Y. ve F.K. isimli üç şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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