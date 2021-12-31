İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu taciri anne-kız, ortak operasyonla yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen anne-kız yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında F.S. isimli kadın ve kızı Ş.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin maddesi, 845 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek bulundu.


Bulunan materyallere el konulurken, anne ve kızı da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.