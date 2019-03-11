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Uyuşturucu taciri dedektör köpek Jack'ten kaçamadı

Kayseri’de İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin narkotik köpeği Jack ile yaptığı aramalarda 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kayseri'de İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin narkotik köpeği Jack ile yaptığı aramalarda 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği Jack yardımı ile yapılan aramalarda bir bagajda 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Bagajın sahibi olan 51 yaşındaki V.İ. gözaltına alınırken hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

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