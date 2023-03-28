Uyuşturucu taciri jandarma kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde şehirlerarası bir otobüste kimlik sorgulaması ve arama yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ. yakalandı.

N.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.