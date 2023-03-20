Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, A.E. isimli şahsın Kocasinan ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve aracında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, A.E. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.