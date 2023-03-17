İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.B.'nin şehirde uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada ise 65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alına şahıs, emniyete götürüldü.

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