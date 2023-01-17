İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

Kayseri’de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.Ç.'nin Gesi Fatih Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.Ç., cezaevine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.