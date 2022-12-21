İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan şahsa mahkeme tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan şahsa mahkeme tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.


Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sanık G.Ö ve avukatı hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen polis memurunun ardından söz alan sanık G.Ö., uyuşturucu satıcılığı yapmadığını ve sadece kullanıcı olduğunu söyledi.


Mahkeme heyeti, sanık G.Ö.'ye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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