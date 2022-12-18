Uyuşturucu tacirleri, 'Asena'nın burnundan kaçamadı

Narkotik köpeği 'Asena'nın da katıldığı aramalarda 600 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kentte; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bir evde narkotik köpeği 'Asena'nın da katıldığı aramalarda; 650 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 1 alüminyum folyo rulosu, 2 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan eldiven ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.