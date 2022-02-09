Uyuşturucu tacirleri jandarma operasyonu ile yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Melikgazi ilçesinde K.U., H.K., E.Y. ve F.S. isimli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 750 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pala, 1 adet kama, 1 adet çelik yelek, 26 adet av tüfeği fişeği, 50 adet tabanca fişeği, çok miktarda hırsızlık malzemesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 80 bin 80 TL nakit para bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan 4 şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.