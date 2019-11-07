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Uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalandı: 3 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. M.S., H.E.Ü. ve H.M.Y.'yi takibe alan ekipler, şahısları kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şahısların kaçarken attığı 60 gram metamfetamine de el konuldu.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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