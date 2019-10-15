Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla dün gece yapılan operasyonda, ticari taksi içerisindeki 2 şahsın araç ve üst aramalarında 3 kilogram 750 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.