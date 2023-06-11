Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Kayseri'de bavul içerisinde kente 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde getiren 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehirdeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu kentte piyasaya sürmeye çalışan T.A., İ.Ş. ve Ö.G. isimli şahıslar, 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan Ö.G.'nin ayrıca 5 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.