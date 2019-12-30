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Uyuşturucu ticareti yapan şahsa 11 yıl hapis cezası

Kayseri’de ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hakim karşısına çıkan kadına, 11 yıl hapis ve 22 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan kadına, 11 yıl hapis ve 22 bin TL adli para cezası verildi.



Olay


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından geçtiğimiz 1 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.Y. isimli bayan şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 4 parça halinde kapı pervazına saklanmış satışa hazır 141 gram esrar, 3 parça halinde 94 gram Metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



11 yıl hapis ve 22 bin TL adli para cezası


Bugün Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık H.Y. ve avukat hazır bulundu. Mahkemece kendini savunan H.Y., "Polislerin geldiği gün araçtan çıkan uyuşturucu bana aittir. 3 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum. Yakalanan uyuşturucu maddeleri de kullanıyordum. Uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Polisler gelmeden önce uyuşturucu madde almıştım, bozuk çıktı. Diğer uyuşturucu maddeler folyo üzerinde kayardı ama o madde kaymayınca bozuk olduğunu anladım. O yüzden geri iade 5 dakika sonrada polisler beni aldı" dedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.Y.'ye 11 yıl hapis ve 22 bin TL adli para cezası verdi.

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