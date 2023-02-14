İhlas Haber Ajansı

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'Uyuşturucu ticaretinden' yargılanan sanıklara 8 yıl 10 ay hapis cezası

Kayseri’de ’Uyuşturucu ticareti’ suçundan yargılanan 2 sanığa 8 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan 2 sanığa 8 yıl 10 ay hapis cezası verildi.


Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.K. ve avukatı duruşma salonunda hazır bulunurken tutuklu sanık R.Y. ise (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan A.K. duruşmaya katılmazken avukatı salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar M.K. ve R.Y. savunmalarında uyuşturucu madde kullandıklarını ancak ticaretini yapmadıklarını söyledi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanıklar M.K. ve R.Y.'nin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 10 hapis cezalarına karar verirken tutuksuz sanık A.K.'nin ise beraatine karar verdi.

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