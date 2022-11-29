İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu üretilen eve narkotikten baskın

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu üretimi yapılan bir eve baskın düzenlendi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu üretimi yapılan bir eve baskın düzenlendi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde üretimi yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan materyal bulundu.


Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, ikamette bulunan zehir tacirleri de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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