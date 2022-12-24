Uyuşturucuya karşı hayırsever zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Senol Esmer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları ve hayırsever iş insanları katıldı

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Biz daha önceden de söylediğimiz gibi uyuşturucuyla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir çocuğumuzun heba olmasına müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi de mücadelemizin bir parçası" dedi.

Kayserili hayırseverlerin yaptıkları hayırların takdire şayan olduğunu belirten Vali Çiçek, “İlimiz İncesu ilçesinde daha önceden Spor Lisesi olarak kullanılan alan üzerinde yaptırılacak olan Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi, hayırseverlerimizin katkısıyla yaptırılacaktır. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu

Vali Çiçek ayrıca, yaptırılacak olan Rehabilitasyon Merkezi'ne Yeşilay Kayseri Şubesi katkı vereceğini, merkezin işletilmesi için ihtiyaç duyulan hizmetlerin Yeşilay tarafından karşılanacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise “Bu toplantıda, hayırseverler şehri Kayseri'de şehrimizin yöneticileri ve hayırsever işadamlarımızla birlikte Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve şehrimize kazandırılmasını planladığımız diğer yatırımların planlamasını gerçekleştirdik. Her zaman söylediğimiz gibi; bu şehirde hayır yapılacağı zaman bütün hayırseverlerimiz destekte bulunmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Böylesine güzel insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Allah hayırlarını kabul eylesin” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayseri'nin her yönüyle örnek gösterilen bir kent olduğunu belirtip, hemşerilerinin ‘birlik, beraberlik ve dayanışma konularında' her zaman örnek bir duruş sergilediğini söyleyerek, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki, Valimiz Gökmen Çiçek ve hayırsever iş adamlarımızla bir araya gelerek, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Kayseri'mize kazandırılmasını planladığımız çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk” diye konuştu.