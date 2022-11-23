İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucuyu aracın altına attı, Güven Timleri'nden kaçamadı

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, ekipleri görünce poşette bulunan uyuşturucuyu park halinde olan aracın altına atan şahıs yakalandı.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, ekipleri görünce poşette bulunan uyuşturucuyu park halinde olan aracın altına atan şahıs yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir okulun önünde park halinde bulunan araç içerisindeki O.T.'nin kendilerini görünce aracın altına poşet attığını fark etti. Ekipler tarafından kontrol edilen poşet içerisinde toplam 5 parça uyuşturucu madde bulundu.


Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, O.T. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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