İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucuyu ayağının altına sakladı, Güven Timleri'nden kaçamadı

Kayseri’de polis ekiplerinin kontrolleri esnasında üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi ayağının altına saklamaya çalışan şahıs, Güven Timleri’nden kaçamadı.

Kayseri'de polis ekiplerinin kontrolleri esnasında üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi ayağının altına saklamaya çalışan şahıs, Güven Timleri'nden kaçamadı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesinde yaptıkları çalışmalarda durumundan şüphelendikleri D.A.'yı kontrol etmek istedi. Ekipler kendilerini görünce ayağının altına alüminyum folyo atan D.A.'nın üzerinde yaptıkları aramalarda folyoya sarılı halde bir miktar uyuşturucu madde buldu.


Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, D.A. da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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