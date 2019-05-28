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Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizleyen şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan çalışmalarda iç çamaşırına çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler gizleyen şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre kente batı illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir yolcu otobüsünde R.Y. (36) yakalandı. Yapılan aramada R.Y.'nin iç çamaşırına gizlenmiş şekilde 240 adet extacy hap, 2 parça halinde 3,5 gram kokain, 11 gram metemfetamin ele geçirildi. R.Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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