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Uyuşturucuyu kapı pervazına gizlemiş

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapı pervazına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapı pervazına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.Y. isimli bayan şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 4 parça halinde kapı pervazına saklanmış satışa hazır 141 gram esrar, 3 parça halinde 94 gram Metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.


Gözaltına alınan H.Y., emniyete götürüldü.

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